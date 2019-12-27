Скандалы: «Калманович имела мотивы для убийства бывшего мужа»

Спустя 10 лет после совершения преступления следователи надеются выйти на его заказчика

Оперативники начали активную неофициальную работу по делу об убийстве бизнесмена и владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича. От задержанных фигурантов расследования — Батыра Тумгоева и Али Белхороева — требует озвучить данные «заказчика». А чтобы они были сговорчивее, с ними проводят соответствующую работу в изоляторе. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, недавно в СИЗО «Бутырка» Тумгоева и Белхороева посетили оперативники, которые сделали предложение, «от которого сложно отказаться». Арестованным якобы заявили, что хоть они сами не являлись «стрелками», но знают и киллера, и «заказчика».

Следователей в первую очередь интересует последний, и его имя надо озвучить. Взамен же можно рассчитывать на не столь строгое наказание. Тумгоев и Белхороев от «сделки» отказались, заявив, что к преступлению отношения не имеют. Тогда им, по версии собеседника агентства, посоветовали «пенять на себя». После этого у арестованных начались «приключения» в СИЗО. Так, Тумгоева отправили в одну из камер «Бутырки», где содержатся осужденные на пожизненные сроки. В частности, сейчас там находятся участники «банды GTA», которым, что называется, терять уже нечего. Также в этих камерах отсутствуют любые блага цивилизации, включая телевизор и холодильник. Белхороева же отправили в ту часть СИЗО, где содержатся «законники», гангстеры-рецидивисты и т. д. При этом Белхороева постоянно отправляют в карцер, в нем он пребывает и сейчас.

Источник «Росбалта» высказываем мнение, что прессинг Тумгоева и Белхороева связан с проблемами в установлении «заказчика» и исполнителя преступления.

Оперативникам за 10 лет не удалось найти машину преступников, само оружие, из которого стреляли (это был армянский пистолет-пулемет), свидетелей, видевших киллеров и т. д. Совершенно не установлен мотив. В материалах дела указано только: «Калманович А.Н. рассматривалась как лицо, имевшее мотивы для организации убийства бывшего мужа. Однако объективных фактов, указывающих на причастность Калманович А.Н. к убийству Калмановича Ш. Г., установлено не было». Речь идет о бывшем продюсере певицы Земфиры Анастасии Калманович, развод которой с Шабтаем проходил непросто.

Особенно большая ставка делалась на отпечаток пальца, оказавшийся внутри крышки телефона, которым пользовался один из участников нападения. Оперативник были уверены, что им был Тумгоев. Однако и первая, и повторная экспертизы однозначно показали, что отпечаток не принадлежит Тумгоеву или Белхороеву. Человека, который оставил его на телефоне, установить не удалось.

«Тумгоева и Белхороева взяли под арест, а потом уже стали искать доказательства их вины. А с этими доказательствами не складывается. В результате расследование затягивается, а люди остаются за решеткой», — высказал мнение собеседник «Росбалта». Он не исключил, что необходимость срочного ареста мужчин могла быть связана с тем, что они входят в тейп Белхарой. В декабре 2018 года в Ингушетии был застрелен лидер баталхаджинцев Ибрагим Белхороев, который является двоюродным братом Али Белхороева. После этого, по версии источника агентства, по тейпу с разных сторон наносились «удары», в том числе — силовиками.

Напомним, 2 ноября 2009 года Калманович выехал из своего офиса на улице Сергея Макеева, чтобы встретиться с помощником президента РФ Александром Абрамовым. Однако до нужного места не добрался. На Смоленской набережной лимузин бизнесмена из серебристого автомобиля «Лада Приора» обстреляли киллеры.

Александр Горячев

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