Медики назвали главные симптомы дефицита кальция в организме человека

Кальций кроме укрепления ногтей и зубов важен для нормального функционирования мышц, нервной системы, а также отвечает за свертываемость крови. Медики назвали главные симптомы дефицита этого микроэлемента в организме человека.
Человек жалуется на судороги в ногах, а также страдает от кариеса, ломкости ногтей и онемения рук. Кроме того, у него может возникнуть бессонница, болевые ощущения в области спины и шеи, а также сутулость, приводящая к нарушению осанки.
Медики заметили, что некоторые пациенты могут внезапно упасть в обморок, а также иметь проблемы с памятью и галлюцинации. Чтобы организм получал достаточное количество кальция, нужно включить в рацион молоко, сыр, петрушку, чеснок, кунжут, а также не пренебрегать сардинами, миндалем, фундуком и соей.
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