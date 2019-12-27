Эксперты рынка мобильных технологий рассказали, какой смартфон лучше выбрать в подарок на Новый год

Буквально неделя осталась до Нового года, многие предпочитают в этот праздник дарить и получать в подарок «умный» телефон. Эксперты рынка мобильных технологий рассказали, каким смартфоном лучше обрадовать своих родных и близких.

Хорошим выбором специалисты считают Galaxy A10 от южнокорейской компании Samsung. Недорогой аппарат высокого качества с большим функционалом понравится всем, причем, в отличие от «собратьев» по сегменту, дизайн данного устройства выделяется в лучшую сторону. Производитель предлагает три расцветки корпуса, безналичный дисплей с вырезом-каплей, 2 гигабайта оперативной и 32 постоянной памяти. В этом аппарате не лучший процессор, однако для повседневных задач его ресурсов вполне хватит. Камера в десятке Galaxy A также не самая лучшая, однако цена смартфона в 8 тысяч рублей восполняет все недостатки.

Honor 10 Lite, типичный представитель молодежной линейки, также бюджетный, всего около 12 тысяч рублей. При этом он имеет стильный экстрамодный дизайн, дактилоскоп, двойную камеру и 24-мегапиксельную селфи-камеру с возможностью детализации изображения. Note 8T от китайского бренда Redmi стоит порядка 14 тысяч, за такую сумму покупатель получит производительный процессор, 4-гигабайтный чип оперативки и целых 128 гигабайт для хранения контента. Также здесь «на борту» квадрокамера в качестве основного модуля, ёмкая батарея и даже NFC.



Один из абсолютных лидеров мировых рейтингов продаж- Samsung Galaxy A50, привлекателен стильным дизайном, тонкими рамками экрана, сканером отпечатков пальцев, 4 и до 128 гигабайтами соответственно оперативной и флеш памяти, тройной основной камерой и отличным ценником в 16 тысяч рублей. Стоит обратить внимание и на Nokia 7.2, красивый и мощный аппарат в корпусах белого, черного, и бирюзового цветов. Также эффектно и нестандартно выглядят и его круглые камеры выделяющие владельца устройства среди других.

P30 от Huawei за 32 тысячи получил уже ставшую стандартом тройную основную камеру от Leica, при этом с возможностью качественных картинок в ночное время. Плюс ко всему, здесь установлен очень продуктивный фирменный процессор Kirin 980, а за многозадачность отвечает 6-гигабайтный модуль. Mi Note 10 китайской Xiaomi отличается от большинства конкурентов 108-мегапиксельным объективом. При этом камера состоит из трёх датчиков и оснащена возможностью объединения пикселей. Стоимость девайса равна около 40 тысячам, однако этот инновационный аппарат стоит своих денег.

Galaxy S10 от Samsung, основной флагман марки, поразит 8 гигабайтами оперативной памяти, и высоким качеством снимков. Несмотря на цену в 60 тысяч, характеристики камер аппарата оценили специалисты авторитетных сервисов с мировым именем. Последний в перечне самых желанных презентов — iPhone 11, не хуже более премиальных собратьев «яблочной» корпорации. В нем меньшее расширение в фотообъективах и матрице экрана, но и купить престижный гаджет можно за 60 тысяч рублей. Такую сумму стоит заплатить за широкоугольный объектив, великолепную оптическую стабилизацию и один из лучших процессоров-A13 Bionic.

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