Die Welt — русский ответ американскому F-22 разбился во время испытаний

27.12.2019, 15:30, Новости дня

Су-57 считался ответом РФ на самый мощный американский истребитель и в скором времени он должен был поступить на вооружение. Однако, как пишет Die Welt, практически непосредственно перед передачей истребителя-невидимки российским ВКС самолёт разбился во время испытательного полёта.


Reuters

Самый современный российский истребитель Су-57 разбился во время испытательного полёта. Как пишет Die Welt, катастрофа произошла практически непосредственно перед передачей истребителя-невидимки на вооружение российских Воздушно-космических сил. Причины катастрофы пока не выяснены. Речь может идти как об отказе системы управления полётом или двигателем, так и об ошибке пилота.

Как отмечает издание, самолёт, который первоначально носил имя Т-50, считается ответом РФ на мощнейший американский истребитель F-22 Raptor компании Lockheed Martin. Как и F-22, Су-57 обладает стелс-качествами и внутренними бомбовыми отсеками. Самолёт практически невидим на экранах радаров. Считается, что российский истребитель способен выполнять боевые задания вместе с беспилотниками. 

Одноместный истребитель Су-57 до сих пор считался образцовой разработкой России, хотя при реализации этого многомиллиардного проекта постоянно происходили задержки. Первый испытательный полёт прошёл почти десять лет назад. В 2014 году при заходе на посадку самолёт загорелся и получил серьёзные повреждения. За прошедшее с тех пор время построили около десятка экземпляров. В мае было решено начать серийное производство.

Серийное производство модели началось в июле. По разным данным, разбившаяся модель могла быть первым серийным аппаратом или экспериментальной моделью. 



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