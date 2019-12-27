Добровольцам, которые защищали Украину на востоке, упростили получение гражданства

27.12.2019, 15:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на востоке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

18 декабря Кабмин принял решение для упрощения получения украинского гражданства иностранцам, которые подверглись политическим преследованиям из-за защиты Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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