Добровольцам, которые защищали Украину на востоке, упростили получение гражданства

Кабинет Министров Украины упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на востоке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», – написал он.

Гончарук отметил, что решение Кабмина упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

18 декабря Кабмин принял решение для упрощения получения украинского гражданства иностранцам, которые подверглись политическим преследованиям из-за защиты Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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