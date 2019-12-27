Сотрудники фонда Навального продали на аукционе рисунок ФСБ-шника, проводившего обыск у них в офисе

27.12.2019, 15:30, Новости дня

В РФ сотрудники Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального продали с аукциона рисунок сотрудника спецназа, который в числе других проводил обыски в помещении фонда 26 декабря.

Об аукционе на своей странице в Facebook в тот же день рассказал бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

«Обыск в офисе ФБК завершен. Вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры, свет. Но кое-что и оставили. Серьезно. Потому что лирические чувства доступны всем. Особенно, когда ты скучаешь и стоишь в виде мебели. И из души рвется протест против того, чем тебя заставили заниматься… Я объявляю первый в истории этого Facebook аукцион. Начальная цена – 0 рублей… Ставки в комментах или в личку. Все вырученные средства пойдут на восстановление техники. Подлинность работы гарантируем. «Порыв чувств». Неизвестный сотрудник спецназа ФССП РФ, 26 декабря 2019 года. Бумажный конверт, черный маркер, магнитно-маркерная доска в офисе ФБК (не прилагается). 23*32см», – написал Волков.

Через некоторое время победителем аукциона стал пользователь Facebook Алексей Беляев. Он купил его за 50 тыс. рублей (около 19 тыс. грн.).

Обыск в офисе ФБК завершен. Вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры, свет. Но кое что и оставили….

Posted by Леонид Волков on Neljapäev, 26. detsember 2019

«Пару ноутбуков отбили», – написал Волков в своем Telegram.

Обыск в офисе ФБК был связан с делом об отказе удалять фильм-расследование «Он вам не Димон» о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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