Гоген Солнцев раскрыл тайну интимных снимков влажной жены-старушки

Во время телепередачи всплыли интимные снимки Екатерины Терешкович, которая таким образом хотела привлечь внимание молодого мужа. Вот только Гоген эти кадры никак не прокомментировал, чем сильно озадачил зрителей.

Позже, в беседе с корреспондентом «Дни.ру», актер объяснил отсутствие какой-либо реакции. По словам Солнцева, он очень сомневается в том, что фотоссесия была сделана именно для него.

«Это может быть так представлено, но, по факту, я не уверен, что это для меня. Скорее, это для себя или каких-то своих там ухажеров», – шокировал своим высказыванием артист.

Тогда изумленный корреспондент задал Гогену прямой вопрос, подозревает ли тот супругу-пенсионерку в измене. Но шоумен предпочел оставить его без ответа. Но все мы знаем, молчание – знак согласия.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2019 в 3:36 PST

Тем не менее, звезда заявила, что подобные снимки никоим образом его не трогают. Ведь Солнцев постоянно видел Терешкович в таком амплуа дома каждый день.

«И голую, и в кожанках. То есть для меня это как бы обычная Катя. Каких-то новых аспектов в ее перевоплощении я не увидел. Это зрители ее как старуху воспринимают, а она, на самом деле, не старуха. Она очень молодежница большая», – заявил Гоген.

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