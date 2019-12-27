Рассекречены новинки от Hyundai для России

Южнокорейская компания Hyundai уже в первой половине 2020 года начнет продажи на российском рынке обновленных моделей Hyundai Solaris и Creta.
В частности, такие данные озвучил один из руководителей местного подразделения компании. Кроме того, первая из новинок уже производится на местном предприятии. Также указано, что к концу весны планируется старт продаж спортивной модификации кроссовера Tucson, в названии которого появится приставка N-Line.
До конца 2020 года также планируется начать продажи новой модели кроссовера Palisade, который сумел продемонстрировать высокий интерес у покупателей на местном рынке. Остальные подробности об автомобилях пока удерживаются в тайне и будут объявлены ближе к старту продаж в России.
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