Рассекречены новинки от Hyundai для России

27.12.2019, 15:30, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai уже в первой половине 2020 года начнет продажи на российском рынке обновленных моделей Hyundai Solaris и Creta.

В частности, такие данные озвучил один из руководителей местного подразделения компании. Кроме того, первая из новинок уже производится на местном предприятии. Также указано, что к концу весны планируется старт продаж спортивной модификации кроссовера Tucson, в названии которого появится приставка N-Line.

До конца 2020 года также планируется начать продажи новой модели кроссовера Palisade, который сумел продемонстрировать высокий интерес у покупателей на местном рынке. Остальные подробности об автомобилях пока удерживаются в тайне и будут объявлены ближе к старту продаж в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На заседании Совбеза РФ вице-премьер Алексей Гордеев представил новую доктрину продовольственной безопасности страны, документ утвердили. Новая доктрина включает показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, сообщили в пресс-службе Гордеева, передает РИА «Новости». Документ также предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. В августе Минсельхоз сообщил, что РФ достигла и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика