Крушение летающей маршрутки

В Казахстане упал самолет, перевозивший людей по самому популярному рейсу в стране.
Утром 27 декабря в Алматы потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, летевший по маршруту Алматы — Нур-Султан. На борту, по данным официально опубликованных списков пассажиров, находилось 93 человека и 5 членов экипажа. Самолет марки Fokker-100 взлетел в 7.05 по местному времени (4.05 по времени Москвы), но почти сразу пропал с радаров. В воздухе он пробыл несколько секунд, но мгновенно начал терять высоту, врезался в бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным жилым зданием рядом с аэропортом. Самолет не загорелся и не взорвался, хотя летел с большим количеством топлива. Тем не менее, жертв избежать не удалось: на месте погибло 11 человек, еще один пассажир позже скончался в больнице.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения. Фото: пресс-служба КЧС МВД РК / ТАСС
Погибших, вероятно, будет больше: на месте еще продолжаются спасательные работы, найдены не все летевшие пассажиры, а из 49 (по другим данным, 66) госпитализированных как минимум 18 человек, по сообщениям Минздрава Казахстана, находятся в тяжелом состоянии. В связи с катастрофой было объявлено об открытии пунктов сбора крови для пострадавших, свои соболезнования выразили оба президента страны, а МВД объявило о начале расследования.
Рейс Алматы — Нур-Султан — самое популярное авианаправление в стране, это 950 километров расстояния, маршрут занимает чуть меньше двух часов. Фактически это связь между двумя столицами, как между Москвой и Петербургом. Пассажиров на борту не могло быть мало, поскольку билеты на самолеты компании Bek Air — одни из самых дешевых в стране.
В преддверии новогодних праздников полет мог обойтись меньше чем в три тысячи рублей: даже на скоростной поезд, едущий 16 часов, билет стоит дороже. Полет на относительно более надежных самолетах крупнейшего авиаперевозчика Air Astana даже при самых оптимистичных раскладах стоит минимум в два раза дороже.
Фактически самолеты Bek Air — это разновидность авиационной маршрутки. Обратной стороной дешевизны является качество самолетов:
Bek Air эксплуатирует 9 самолетов Fokker, все они старые. Самолеты этой модели перестали выпускаться еще в 1997-м году,
журналисты казахстанского портала Tengrinews.kz выяснили, что в прошлом году Bek Air получила два таких самолета, которые были в эксплуатации у португальской авиакомпании.
Пять лет назад председатель правления Bek Air Нурлан Жумасултанов в интервью автору этих строк заявлял, что авиакомпания планирует купить несколько самолетов «Сухой Superjet» за 200-250 млн долларов. «Сделка на контроле у самого ВВП, — пояснил тогда Жумасултанов. — Там львиную долю [выплат] финансирует РФ по программе экспортного кредитования».
Однако с тех пор о покупке SSJ никто больше не говорил, а у Bek Air в наличии остались только Fokker, которые начали стремительно портиться. Самое громкое до этого момента происшествие произошло в марте 2016 года, когда рейс Караганда — Астана садился без переднего шасси. На борту находился 121 человек, все выжили, а командира экипажа Дмитрия Родина вскоре представили к государственной награде.
Нынешняя катастрофа — первая с человеческими жертвами в истории авиакомпании, деятельность которой уже приостановлена.
Популярность рейсов от Bek Air подчеркивает и тот факт, что среди погибших были известные и статусные в Казахстане люди. В авиакатастрофе погиб председатель Совета генералов Казахстана, экс-заместитель министра внутренних дел Рустем Кайдаров. Погибла также выпускающий редактор крупнейшего информационного сайта informburo.kz и один из лучших журналистов страны Дана Круглова: по словам коллег, она не планировала лететь этим рейсом, но очень хотела встретить новогодние праздники с родными, поэтому решилась на перелет.
Этим самолетом могла полететь и известный адвокат Айман Умарова (фактически сейчас это внештатный юридический советник президента Касым-Жомарта Токаева), но в последний момент ее клиент купил билет на другой рейс. По иронии судьбы, в списке пассажиров есть гражданка по имени Айман Омарова.
Фото: пресс-служба КЧС МВД РК / ТАСС
Версии случившегося — даже первоначальные — МВД озвучивать не спешит. Возбуждено уголовное дело по статье 344 часть 3 («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта») Уголовного кодекса Казахстана. Многое будет понятно после расшифровки «черных ящиков» и выживших членов экипажа (командир судна, по последним данным, погиб).
Добавим, что в этом десятилетии катастрофа большого самолета в Казахстане — третья по счету.
Вячеслав Половинко
спецкор
Источник: Новая газета
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