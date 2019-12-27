Появились данные о драке между российскими и американскими военными подрались в Сирии

Драка между российскими и американскими военными якобы произошла в городе Тель-Тамер провинции Эль-Хасака на востоке Сирии, информирует организация The Syrian Observatory for Human Rights.

Потасовка произошла в среду, 25 декабря. Как сообщается на сайте организации, американские военные приехали в Тель-Тамер, рассчитывая получить информацию от местных жителей, однако те отказались от сотрудничества, обвинив военных в предательстве из-за того, что президент США Дональд Трамп решил вывести войска из этого района.

Позже в Тель-Тамер прибыли российские военные и между солдатами двух государств разгорелся спор, переросший в драку. Организация подчеркивает, что оружие военными не применялось.

По данным аккаунта Rojava Network в Twitter, драка произошла после того, как американские военные остановили российский патруль из семи транспортных средств в местности Габшаш.

О пострадавших в результате потасовки не сообщается.

Ранее сообщалось, что неподалеку от города Камышлы возобновились стычки между населением и американскими военными. Так, жители деревни Дабана, через территорию которого проследовал патруль США, бросали камни в автомобили колонны.

За несколько дней до этого сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии.

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