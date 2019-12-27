alyona alyona попала в список интересных новых исполнителей 2020 года по версии The Guardian

27.12.2019, 15:18, Новости дня

Британское издание The Guardian поставило на второе место украинскую рэп-певицу alyona alyona в перечне 50 новых исполнителей 2020 года.

«Бывшая воспитательница детского сада, украинский рэпер Алена Алена держит свой материал в чистоте на случай, если его слушают дети. Но ее музыка – ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий – далеко не беззуба. Ее трек «Рибки» был посвящен рыбе, а также молодым женщинам, которые чувствуют себя не в своей тарелке – так же, как и она, когда люди продолжали говорить ей, что женщина-рэпер большого размера никогда не сделает карьеру в Украине. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу», – говорится в описании певицы.

В списке представлен ее трек «Пушка».

Отмечается, что после революции 2014 года певица перешла от исполнения рэпа на русском к украинскому языку, который считает более мягким, нежным и поэтичным. 

В списке интересных новых артистов перед alyona alyona расположена британская группа Sports Team, после нее – американка Normani. 

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области.

Певицу также включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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