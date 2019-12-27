Словом 2019 года в Украине стала “диджитализация”

Слово “Диджитализация” стало словом 2019 года, сообщается на сайте словаря современного украинского языка и сленга “Мислово“.

“Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина “цифровая трансформация” и является проявлением глобальной цифровой революции. Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии. Термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,54% по сравнению с прошлым годом“, – говорится в сообщении.

Составители словаря считают, что на популярность слова, среди прочего, повлияли создание Министерства цифровой трансформации Украины и программа “Государство в смартфоне“, в рамках которой украинские власти намерены перевести в онлайн все государственные услуги.

Все другие претенденты на звание слова года, отметили составители, отражают политические события: “Зе” (сокращение фамилии президента Украины Владимира Зеленского), “монобольшинство” (парламентская коалиция, сформированная пропрезидентской “Слугой народа“), “турборежим” (ускоренное рассмотрение законопроектов в Раде), “разведение” (разведение сил и средств на Донбассе), “красные линии” (перечень требований, которые оппозиция предъявляла Зеленскому перед нормандским саммитом) и “пленные” (в сентябре между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами).

Словарь “Мислово” был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Словом года в 2013 году стал “Евромайдан“, в 2014-м – “киборги“, 2015-м – “блокада“, 2016-м – “коррупция“, в 2017-м – “безвиз“, а в 2018-м – “томос“.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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