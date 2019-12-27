Кроссовер Chery Tiggo 8 появится в РФ в 2020 году

Китайская компания официально объявила, что в следующем году на российском рынке появится новый кроссовер под маркой Exeed.
Вместе с тем во втором квартале 2020 года также планируются продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8, который получит существенное обновление, а также увеличенные размеры для большего пространства в салоне. Пока разработчики не называют технические параметры для РФ. Однако в Китае автомобиль доступен с 1,5 и 1,6-литровыми двигателями на 156 и 197 л.с. соответственно.
Автомобиль поставляется с механической или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Предполагается, что новая модель под маркой Exeed получит название TXL. Здесь также применят 1,6 литровый двигатель с мощностью 197 л.с., а остальные характеристики все еще скрыты.
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