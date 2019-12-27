Певица Натали задергалась из-за изменившегося сына

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Последнее: Очередная порция информации о новом внедорожнике из Ульяновска обещает наделить его уникальной для российского автопрома опцией: стояночным тормозом с электроприводом у нас пока автомобили не оснащают. Схематическое изображение кнопки включения новой функции опубликовал Роспатент. Согласно изображению, внедорожник оснастят не только клавишей включения электромеханического привода "ручника", но и режимом автоудержания, который будет активироваться отдельной клавишей. Вот […]
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