Российские подлодки запланировали оборудовать банями из осины

На борту атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А» сделают бани, их смогут посещать военные моряки, которые служат на этих субмаринах, сообщил начальник мебельного цеха верфи «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Виталий Буковский.

«Баня для «Борея», рассчитанная на трех-четырех человек, сделана из осины. Если бы она была из хвойных пород, то разрушилась бы быстро, а осина выдерживает большие нагрузки», – рассказал Буковский, передает ТАСС.

На данный момент в составе ВМФ РФ есть три подлодки проекта 955. Головная подлодка проекта 955 «Князь Владимир» прошла испытания и вскоре ее передадут флоту.

На «Севмаше» также есть еще четыре корабля проекта 955А в разной стадии готовности. Субмарины вооружат 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

На минувшей неделе глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил планы предприятия в 2020 году передать ВМФ четыре атомные подводные лодки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Очередная порция информации о новом внедорожнике из Ульяновска обещает наделить его уникальной для российского автопрома опцией: стояночным тормозом с электроприводом у нас пока автомобили не оснащают. Схематическое изображение кнопки включения новой функции опубликовал Роспатент. Согласно изображению, внедорожник оснастят не только клавишей включения электромеханического привода "ручника", но и режимом автоудержания, который будет активироваться отдельной клавишей. Вот […]