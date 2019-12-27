Гаджеты: Создан прототип искусственного мозга на основе наноматериалов



Группа американских и японских ученых добилась существенного продвижения по пути создания искусственных систем имитирующих работу нейронов головного мозга. В результате работы коллектива из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) и Национального института материаловедения Японии (NIMS) была спроектирована и построена нейроморфная сеть, способная выполнять отдельные функции мозга при прохождении через нее электрического заряда. В основе сети использованы нанопроволоки из серебра.

Конструкция устройства представляет собой скопление нанопроволок имеющих диаметр около 360 нанометров. Поверхность проволоки для изоляции покрыта полимерами. Толщина изоляционного слоя составляет один нанометр. При этом площадь созданного прототипа искусственного мозга составляет 10 квадратных мм.

Взаимодействие между проволоками в местах пресечения происходит за счет перемещения атомов серебра. В этих точках инициируются импульсы аналогичные нейронным сигналам (синапсам). В казалось бы небольшом участке воссоздающем мозг имеется около 10 млн таких соединений. В результате приложения к системе электрического напряжения, в устройстве проявляются характеристики аналогичные мозговым процессам характеризующим функционирование человеческого мозга выполняющего задачи высокого порядка (запоминание, обучение, забывание, бодрствование и сон).

Ученые надеются, что устройство поможет создать компьютерные системы нового поколения с высокой энергетической эффективностью и способной работать при решении сложных задач.

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