В Украине создали Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насилия

Кабинет министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале 26 декабря.

Он отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысяч человек.

«В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора», – написал премьер.

В Киеве весной 2020 года появится «кризисная комната» для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Человек сможет 10 дней находиться в такой «комнате», получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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