В Украине создали Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насилия

Кабинет министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале 26 декабря.
Он отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысяч человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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