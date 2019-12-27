Мнение: Сколько человек убил и ранил «лубянский стрелок»?

Мой текст про «лубянского стрелка» прочитали более 100 000 читателей и публикация вышла в ТОП-6 самых читаемых материалов «Новой» минувшей недели.

Текст начинался словами: «Чем больше информации о 39-летнем жителе подмосковного Подольска Евгении Манюрове, который, по версии правоохранительных органов, устроил стрельбу около зданий ФСБ в то самое время, когда в Кремлевском дворце съездов начинался торжественный вечер в честь Дня ФСБ, чем больше информации о том, что же на самом деле произошло в центре Москвы вечером 19 декабря, тем больше возникает вопросов, на которые пока нет ответов» (отсюда).

Прошла неделя, а ответов на вопросы до сих пор нет.

Похоже, что историю беспорядочной стрельбы на Лубянке будут спускать на тормозах, а на само уголовное дело, по всей видимости, повесят гриф «Совершенно секретно».

Не исключаю, что руководство ФСБ, МВД и Росгвардии опасается, что в ходе дотошного расследования может выяснится, что большинство погибших и раненных в тот роковой день были ранены и убиты не «лубянским стрелком», а в результате беспорядочной стрельбы в ходе операции по ликвидации «лубянского стрелка».

Источник: Ирек Муртазин

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