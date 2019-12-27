«Эмбрионов много»: 80-летний Эммануил Виторган снова хочет ребенка

Известный актер не
собирается останавливаться на достигнутом. Эммануил Виторган хочет еще одного
ребенка от своей супруги Ирины Млодик, которая
младше его более, чем на 20 лет.
«Эмбрионов
много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будут
три девочки у меня», – цитирует артиста сайт «Комсомольская правда». Многодетного
отца явно не смущает возраст.
Отметим, что в
этом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков у
него есть сын и дочь. От нынешней жены Ирины Млодик у актера две дочери. Этель
родилась в 2018 году, а Клара в текущем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Очередная порция информации о новом внедорожнике из Ульяновска обещает наделить его уникальной для российского автопрома опцией: стояночным тормозом с электроприводом у нас пока автомобили не оснащают. Схематическое изображение кнопки включения новой функции опубликовал Роспатент. Согласно изображению, внедорожник оснастят не только клавишей включения электромеханического привода "ручника", но и режимом автоудержания, который будет активироваться отдельной клавишей. Вот […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно о решении США по санкциям против «Северного потока – 2» / 7 декабря
- Корбин ушел с поста главы британских лейбористов / 13 декабря
- Известно, к чему может привести регулярное курение марихуаны / 6 декабря
- США осудили открытие железной дороги между РФ и оккупированным Крымом / 26 декабря
- НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной покупки экс-нардепом Скосарем места в партийном избирательном списке / 21 декабря
- Зеленский оценил позицию Киева перед «нормандским саммитом» / 7 декабря
- В КСУ подтвердили отставку Мельника / 27 декабря
- Задержанную за шпионаж в пользу Украины россиянку арестовали / 29 ноября