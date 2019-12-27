«Эмбрионов много»: 80-летний Эммануил Виторган снова хочет ребенка

Известный актер не

собирается останавливаться на достигнутом. Эммануил Виторган хочет еще одного

ребенка от своей супруги Ирины Млодик, которая

младше его более, чем на 20 лет.

«Эмбрионов

много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будут

три девочки у меня», – цитирует артиста сайт «Комсомольская правда». Многодетного

отца явно не смущает возраст.

Отметим, что в

этом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков у

него есть сын и дочь. От нынешней жены Ирины Млодик у актера две дочери. Этель

родилась в 2018 году, а Клара в текущем.

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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 24 Ноя 2019 в 2:57 PST

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