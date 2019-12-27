В Дании уточнили ограничения по прокладке «Северного потока – 2»

27.12.2019, 15:05, Новости дня

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку «Северного потока – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда, сообщил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

«Разрешение распространяется на конкретные работы по прокладке трубопровода, а не на конкретные суда. В разрешении указано: «предполагается, что укладка будет осуществляться с использованием судна-постановщика, оборудованного системой динамического позиционирования (судно DP)», – отметил он, передает ТАСС.

По его словам, ДЭА попросило Nord Stream 2 AG обратиться к агентству, если трубопровод останется незавершенным на датском континентальном шельфе.

«Это необходимо для того, чтобы трубы оставались в целости и сохранности. При необходимости ДЭА привлечет другие релевантные органы. Когда Nord Stream 2 AG вступит в диалог с ДЭА, будет дана конкретная оценка, смогут ли они использовать иные, не DP-суда, для укладки труб», – добавил Фалбе-Хансен.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Очередная порция информации о новом внедорожнике из Ульяновска обещает наделить его уникальной для российского автопрома опцией: стояночным тормозом с электроприводом у нас пока автомобили не оснащают. Схематическое изображение кнопки включения новой функции опубликовал Роспатент. Согласно изображению, внедорожник оснастят не только клавишей включения электромеханического привода "ручника", но и режимом автоудержания, который будет активироваться отдельной клавишей. Вот […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика