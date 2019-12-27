В Дании уточнили ограничения по прокладке «Северного потока – 2»

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку «Северного потока – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда, сообщил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.
«Разрешение распространяется на конкретные работы по прокладке трубопровода, а не на конкретные суда. В разрешении указано: «предполагается, что укладка будет осуществляться с использованием судна-постановщика, оборудованного системой динамического позиционирования (судно DP)», – отметил он, передает ТАСС.
По его словам, ДЭА попросило Nord Stream 2 AG обратиться к агентству, если трубопровод останется незавершенным на датском континентальном шельфе.
«Это необходимо для того, чтобы трубы оставались в целости и сохранности. При необходимости ДЭА привлечет другие релевантные органы. Когда Nord Stream 2 AG вступит в диалог с ДЭА, будет дана конкретная оценка, смогут ли они использовать иные, не DP-суда, для укладки труб», – добавил Фалбе-Хансен.
Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.
В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».
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