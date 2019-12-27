Никиту Преснякова из-за «глаз без зрачков» поклонники сравнили с Элджеем

Внук Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Никита Пресняков на странице в Instagram опубликовал новое фото, представ в необычном облике. Некоторые подписчики из-за «глаз без зрачков» сравнили его с хип-хоп-исполнителем Элджеем.

Никита Пресняков в кадре запечатлён на фоне украшенной ёлки, закатив глаза и оскалив зубы. В подписи к посту музыкант констатировал, что до Нового года остались считанные дни, а потому ему интересно, все ли определились с планами, где и как встречать праздник. В комментариях большинство фолловеров не отвечают на вопрос, а делятся впечатлениями от внешности Преснякова. Часть из них считает, что «глаза без зрачков» делают его похожим на Элджея, а другим он больше напоминает Максима Галкина. Некоторые всё же поделились планами, рассказав о вечеринке в кругу семьи или друзей, а кто-то даже намерен всю праздничную ночь провести за компьютерными играми.



Ранее супруга Никиты Преснякова делилась в соцсети, что Новый год с мужем и друзьями готовится встречать за городом – на бывшей даче Пугачёвой. Зимние каникулы модель и Пресняков, скорее всего, проведут в горах, так как Алёна Краснова научилась кататься на сноуборде и снова хочет почувствовать адреналин от спуска по заснеженной трассе.

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