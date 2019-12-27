Дана Борисова просит фанатов передать дочери Полине сообщение из-за заблокированной связи

Дана Борисова просит фанатов в Instagram передать Полине сообщение, так как её связь заблокирована. Конфликтная ситуация с дочерью продолжается, а телеведущая отправилась в Таиланд на отдых к друзьям.

По словам 12-летней девочки, разместившей в сети видео из квартиры, Борисова вновь вернулась к своим старым привычкам и во время ссоры применяла к ней физическую силу. Поэтому она вынуждена уйти к отцу Максиму Аксёнову и прервать отношения с матерью, заблокировав связь с ней в интернете. Из аэропорта опоздавшая на свой самолет Дана Борисова отправила поклонникам просьбу о помощи с уверениями, что «мама нигде не пропадёт». Неудачу с полетом она объяснила участием в программе «Пусть говорят», но вскоре появился пост, подтверждающий, что Борисова все-таки попала в страну и находится в кафе Бангкока.

Фото произвело на некоторых подписчиков неприятное впечатление, они отметили грязные кроссовки знаменитой в прошлом телеблондинки, высказали свое неодобрение и в адрес случайной знакомой, с которой она запечатлена на снимке. Несмотря на это, фолловеры пожелали Дане Борисовой хорошо отдохнуть, а после возвращения домой найти пути примирения с дочерью-подростком. Первые шаги в этом направлении должны делать взрослые, считает один из поклонников.

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