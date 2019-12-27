Welt — северо-восток России страдает от нашествия белых медведей — это климат виноват

Небольшие поселения на крайнем северо-востоке РФ снова страдают от нашествия белых медведей, пишет немецкий телеканал Welt. Голодные животные приходят в деревни в поисках съестного. Как поясняют защитники природы, одна из основных причин проблемы кроется в изменении климата: из-за глобального потепления новые льды не образуются, и медведи не могут уйти по ним дальше на север, где они живут и охотятся большую часть года.

Северо-восток РФ продолжает страдать от нашествия белых медведей. Голодные животные вторгаются в деревни и тащат всё, что хотя бы в какой-то мере удобоваримо. Защитники природы бьют тревогу и винят в возросшем интересе медведей к до сих пор не вызывавшим его человеческим поселениям, в первую очередь, изменения климата. Об этом расскажет наш корреспондент в РФ Кристоф Ваннер.

Голодные белые медведи в поисках пропитания. Сотрудники организации по защите природы WWF насчитали здесь 61 зверя. Они буквально окружают небольшую деревню Рыркайпий. Общественная жизнь остановилась. Рыркайпий находится на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке, на крайнем северо-востоке России. Одна из основных причин этого вторжения белых медведей — это, очевидно, изменения климата.

ДМИТРИЙ РЯБОВ, сотрудник организации по защите природы WWF: В течение слишком долгого времени было слишком тепло, не было образования льда. Это значит, что медведи не могли уйти по льду на север, где они охотятся и живут на протяжении большей части года.

Животные могут стать серьёзной опасностью для людей. Чтобы удержать их вдали от поселений, WWF устраивает свалки мусора далеко за пределами деревень. Помимо этого, патрули пытаются отгонять белых медведей. Осветительные снаряды производят впечатление на обжор, но только отчасти. Этот трюк более эффективен: труп моржа буксируют из деревни.

МИХАИЛ СТИШОВ, координатор проектов WWF: Патрулирование и новые свалки — единственное, что мы можем сделать, чтобы избежать погибших с обеих сторон. К сожалению, отменить изменения климата нам не под силу.

Меры против белых медведей пока, однако, были успешными лишь отчасти — потому что многие люди на Чукотке вовсе не задумываются о том, чтобы вывозить свой мусор из деревень. К счастью, ненасытные белые медведи в РФ относятся к исчезающим видам животных и на них нельзя вести охоту.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2019 года.

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