Барановскую с детьми отказались пустить в самолет

Знаменитость и ее дети Яна, Арсений и Артем провели

потрясающий отпуск в Намибии. По пути домой с Юлией Барановской произошла забавная

история. В момент посадки в самолет сотрудник аэропорта решил, что она слишком молода, чтобы быть матерью троих детей. У звезды потребовали

доверенность от родителей.

«На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали

вопрос: «Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?» Я говорю: «Я родитель!» Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра. Такие

путешествия и правда превращают меня в ребенка. В телефоне столько фото и

видео из Намибии, все не выложишь, а жаль», – написала Барановская в «Инстаграм».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 26 Дек 2019 в 11:04 PST

Теледива и ее близкие в восторге от путешествия по Намибии. Звездное семейство познакомилось с местной флорой

и фауной. Особенно Юлии Барановской понравились бегемоты.

«Дождалась. Бегемоты очень редко вылезают из воды при свидетелях. Они долго ждали, чтобы я ушла, а я долго ждала, чтобы они вылезли – папа, мама и их малыш. Вы сами видите, кто оказался

терпеливее 😂», – написала Юлия Барановская и опубликовала

видеозапись с купающимися животными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 25 Дек 2019 в 1:00 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Журналист одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев опубликовал пост в соцсетях про силовые структуры Украины, отметив при этом, какие из них находятся под контролем США. «МВД: тут все понятно, здесь рулит [глава ведомства Арсен] Аваков. Прокуратура: орган колониальной администрации США. НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. ВЗГЛЯД): тоже США. По этой причине и не увольняют […]