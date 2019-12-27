В Кремле рассказали о планируемом визите Путина в Вифлеем

Визит президента РФ Владимира Путина в палестинский Вифлеем 23 января прорабатывается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «такой визит прорабатывается», передает ТАСС.

В свою очередь посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил на пресс-конференции «Ситуация в Палестине и вокруг нее: итоги года», что Путин посетит Вифлеем 23 января.

По его словам, в ходе ходе визита планируется его встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Будут обсуждаться многие вопросы не только двусторонних отношений, но и другие. У нас всегда совпадение взглядов позиций, но мы всегда заявляли, что не будем признавать никаких односторонних шагов со стороны США в отношении мирного процесса. Это односторонние американские шаги, которые мы не признаем и против которых мы выступаем», – сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Палестина надеется на более эффективную роль РФ в мирном процессе.

Напомним, Аббас пригласил российского лидера на Рождество в Вифлеем.

Сообщалось также, что в январе планируется визит Путина в Израиль.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Житель Красноярска вынужден был продать квартиру, чтобы вылечить дочь от рака, но она умерла, и он вынужден был просить милостыню. Настоящее новогоднее волшебство произошло с пенсионером из Красноярска Закией Рахматуллиным. Россияне через соцсети собрали ему 1 миллион рублей всего лишь за одни сутки. Это случилось после того, как в соцсети неравнодушная жительница Красноярска Екатерина просто […]