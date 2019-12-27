Нормандская «победа» — Прокуратура просит отпустить террористов

Суд. Слушается дело теракта возле Дворца спорта, где во время мирного шествия неизвестные взорвали людей.

4 человека погибли, среди которых несовершеннолетний.

В зале отец погибшего 15-летнего парня Андрей Дидик, вдова погибшего в теракте Игоря Толмачева Марина и сестра погибшего полицейского Татьяна Сухорукова.

Имеют ли они право на правосудие и справедливое наказание?

Нет. Потому что президент победил в нормандской формате, где договорился об обмене убийц их родных.

Прямо в их присутствии прокурор Лымарь просит освободить обвиняемых в теракте возле Дворца спорта из-под стражи.

А теперь представьте себе прецедент, когда гарант ваших прав, среди которых право на правосудие, отпускает на волю террористов, взорвавших мирное шествие и убили людей.

Представь.

Представьте перспективы и возможности для тех, кто разделяет цели этих террористов.

Что будет сдерживать людей, если угроза наказания перестанет существовать?

Что помешает им убивать, если россия опять поставит их фамилии в «принципиальную позицию» на обмен, а импотенты от Украины гарантированно поставят под этим подпись?

Поэтому это не победа. Это проигрыш.

Если эти люди выйдут, то президент не только избавит родных погибших права на правосудие, но и поставит всю Украину под угрозой новых терактов.

Дякую, дуже дякую.

Dmitry Kogan

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