Нормандская «победа» — Прокуратура просит отпустить террористов

Суд. Слушается дело теракта возле Дворца спорта, где во время мирного шествия неизвестные взорвали людей.
4 человека погибли, среди которых несовершеннолетний.
В зале отец погибшего 15-летнего парня Андрей Дидик, вдова погибшего в теракте Игоря Толмачева Марина и сестра погибшего полицейского Татьяна Сухорукова.
Имеют ли они право на правосудие и справедливое наказание?
Нет. Потому что президент победил в нормандской формате, где договорился об обмене убийц их родных.
Прямо в их присутствии прокурор Лымарь просит освободить обвиняемых в теракте возле Дворца спорта из-под стражи.
А теперь представьте себе прецедент, когда гарант ваших прав, среди которых право на правосудие, отпускает на волю террористов, взорвавших мирное шествие и убили людей.
Представь.
Представьте перспективы и возможности для тех, кто разделяет цели этих террористов.
Что будет сдерживать людей, если угроза наказания перестанет существовать?
Что помешает им убивать, если россия опять поставит их фамилии в «принципиальную позицию» на обмен, а импотенты от Украины гарантированно поставят под этим подпись?
Поэтому это не победа. Это проигрыш.
Если эти люди выйдут, то президент не только избавит родных погибших права на правосудие, но и поставит всю Украину под угрозой новых терактов.
Дякую, дуже дякую.
Dmitry Kogan
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