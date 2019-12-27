«Интерфакс»: СК завершил расследование дела Baring Vostok

Следственный комитет завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Фигуранты дела начали знакомиться с его материалами, сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника, объем материалов дела превышает 100 томов, ознакомление с ними займет несколько месяцев.

Обвиняемыми по делу проходят Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, житель Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из них не признает вину.

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