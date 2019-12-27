Мнение: Отара дегенератов

Пассажирка рейса Гоа-Москва — 49-летняя Наталья — пролила кофе на сидящего рядом мужчину. Им оказался некий Алексей.

Как вы думаете, какой была реакция Алексея на инцидент с кофе?



Фото: 123rf.com

Алексей сломал женщине нос. Да, в отместку за то, что та пролила на него кофе.

Дичь, конечно, но в этой дичи я отчётливо вижу состояние нашего общества.

Что это за состояние?

Нетерпимость и невоспитанность.

Накрученные зомбоящиком, наши люди стали слишком нетерпимы по отношению друг к другу. Выросшие под звуки публичного дома 2, где уже два десятилетия подряд визжат на лобном месте развратные курицы и лупящие их бараны, наши люди не видят никакой ценности в хорошем воспитании.

Не пропустить ближнего к выходу, а его обогнать. Ещё и плечом отодвинуть.

Не извиниться, наступив ближнему на ногу, а сделать вид, что ничего не произошло. Ещё и сурово нахмуриться при этом.

Не улыбнуться в ответ на «Извините», а сделать недовольную морду кирпичом. Ещё и презрительным взглядом окинуть того, кто только что принёс свои извинения за нечаянную оплошность.

Не поторопиться на заправке, видя, за собой очередь машин, а, наоборот, сознательно замедлить темп: «Я ждал! И вы ждите! Имею право!»

Когда развалился Союз, и страна легла под ОПГ, хамство стало признаком силы. На самом деле, в нормальном обществе хамство — это признак плохого образования, плохого воспитания, низкого социального статуса.

Хамство, мои хорошие, — это не поведение сильных. В публичном доме 2 вас обманули. Хамство — поведение быдла.

В Советском Союзе хорошее воспитание ценилось высоко. Разговаривать на языке алкоголиков было стыдно. Матом ругались только необразованные товарищи. Лично я за всю свою жизнь не услышала ни одного мата из уст родителей. Быть быдлом было неприемлемо, некруто, стыдно.

И куда всё это делось?

За одно поколение мы превратились из страны инженеров и учителей в отару дегенератов из публичного дома 2, где двинуть женщине в нос в отместку за пролитый кофе — это нормально.

Грустно. А вам?

Считаете себя воспитанным человеком? Почему?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Житель Красноярска вынужден был продать квартиру, чтобы вылечить дочь от рака, но она умерла, и он вынужден был просить милостыню. Настоящее новогоднее волшебство произошло с пенсионером из Красноярска Закией Рахматуллиным. Россияне через соцсети собрали ему 1 миллион рублей всего лишь за одни сутки. Это случилось после того, как в соцсети неравнодушная жительница Красноярска Екатерина просто […]