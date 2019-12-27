Мнение: Отара дегенератов

Пассажирка рейса Гоа-Москва — 49-летняя Наталья — пролила кофе на сидящего рядом мужчину. Им оказался некий Алексей.
Как вы думаете, какой была реакция Алексея на инцидент с кофе?
Фото: 123rf.com
Алексей сломал женщине нос. Да, в отместку за то, что та пролила на него кофе.
Дичь, конечно, но в этой дичи я отчётливо вижу состояние нашего общества.
Что это за состояние?
Нетерпимость и невоспитанность.
Накрученные зомбоящиком, наши люди стали слишком нетерпимы по отношению друг к другу. Выросшие под звуки публичного дома 2, где уже два десятилетия подряд визжат на лобном месте развратные курицы и лупящие их бараны, наши люди не видят никакой ценности в хорошем воспитании.
Не пропустить ближнего к выходу, а его обогнать. Ещё и плечом отодвинуть.
Не извиниться, наступив ближнему на ногу, а сделать вид, что ничего не произошло. Ещё и сурово нахмуриться при этом.
Не улыбнуться в ответ на «Извините», а сделать недовольную морду кирпичом. Ещё и презрительным взглядом окинуть того, кто только что принёс свои извинения за нечаянную оплошность.
Не поторопиться на заправке, видя, за собой очередь машин, а, наоборот, сознательно замедлить темп: «Я ждал! И вы ждите! Имею право!»
Когда развалился Союз, и страна легла под ОПГ, хамство стало признаком силы. На самом деле, в нормальном обществе хамство — это признак плохого образования, плохого воспитания, низкого социального статуса.
Хамство, мои хорошие, — это не поведение сильных. В публичном доме 2 вас обманули. Хамство — поведение быдла.
В Советском Союзе хорошее воспитание ценилось высоко. Разговаривать на языке алкоголиков было стыдно. Матом ругались только необразованные товарищи. Лично я за всю свою жизнь не услышала ни одного мата из уст родителей. Быть быдлом было неприемлемо, некруто, стыдно.
И куда всё это делось?
За одно поколение мы превратились из страны инженеров и учителей в отару дегенератов из публичного дома 2, где двинуть женщине в нос в отместку за пролитый кофе — это нормально.
Грустно. А вам?
Считаете себя воспитанным человеком? Почему?
Источник: Лена Миро
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