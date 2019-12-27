Пролив Босфор закрыли после инцидента с грузовым судном из Одессы

Пролив Босфор закрыт для судоходства после инцидента с судном-контейнеровозом Songa Iridium под флагом Либерии, которое врезалось в набережную.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным телеканала NTV, судно оно шло из Одессы в Стамбул.
Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Инцидент произошел в районе Румелихисары.
На месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.
Напомним, в конце февраля российское судно «Сигранд» водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в мост в Южной Корее, пробив в нем дыру размером пять на пять метров. Как оказалось, капитан судна был пьян.
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