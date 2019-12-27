В Подмосковье школьница умерла в бассейне

В подмосковном Воскресенске ученица 11-го класса скончалась в бассейне на свой день рождения, пишут СМИ.
В четверг она пошла в дворец водного спорта «Дельфин», в раздевалке ей стало плохо, передает «Комсомольская правда».
Ей вызвали скорую помощь, девушку доставили в больницу. У девушки наблюдались судороги и сердечная патология, рассказал собеседник издания в экстренных службах.
Спасти школьницу не удалось, она умерла через полчаса после госпитализации. Причина смерти пока не сообщается.
В ноябре девочка из Махачкалы скончалась в «Артеке», по факту смерти возбуждено уголовное дело.
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