Путин рассказал, почему важно уметь удивляться

Президент Владимир Путин выразил мнение, что человек не должен терять способность удивляться.
«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище», – сказал Путин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Беседа президента с корреспондентом телеканала состоялась во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади в среду вечером.
В среду команда Ночной хоккейной лиги, в составе которой выступали Путин, Прохоров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров, на катке на Красной площади обыграла команду, за которую играли, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман. Встреча завершилась со счетом 8:5.
При этом в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади Путин рассказал, что в последнее время выделял на сон всего по четыре-пять часов.
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