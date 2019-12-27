Путин рассказал, почему важно уметь удивляться

27.12.2019, 14:44, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил мнение, что человек не должен терять способность удивляться.

«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище», – сказал Путин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Беседа президента с корреспондентом телеканала состоялась во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади в среду вечером.

В среду команда Ночной хоккейной лиги, в составе которой выступали Путин, Прохоров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров, на катке на Красной площади обыграла команду, за которую играли, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман. Встреча завершилась со счетом 8:5.

При этом в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади Путин рассказал, что в последнее время выделял на сон всего по четыре-пять часов. 



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