Москва еще с 2015 года требовала включить экс-беркутовцев в списки на обмен

Москва еще с 2015 года требовала включить в списки на обмен экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом в 27 декабря в эфире «Громадського радіо» рассказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных «Патриот» Олег Котенко.

«Начиная с 2015 года, Москва требовала, чтобы мы передали непосредственно на неподконтрольные территории и «Беркут» в том числе. Единственное что, при предыдущей власти, это было своеобразное табу, люди, которых обвиняют в убийстве наших людей на нашей же территории, их однозначно выдавать никто не будет, они получат сроки и сидеть весь срок. Я так понимаю, что некоторые договоренности, и они были оговорены и в Париже уже в этом году, и здесь немного правило меняется и сейчас все заговорили, что их могут легко передать. Я просто занимаюсь этим довольно давно, и я знаю, что такие запросы были в той стороны», – отметил Котенко.

По его словам, неоднократно в списках боевиков на обмен фигурировал и корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе Валерий Кирсанов.

«Предлагались также различные варианты, например, пять человек за него. Но, поскольку этим вопросом занималась СБУ, никогда такого разрешения просто не давали», – добавил волонтер.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

По информации «Громадського», украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию «ГОРДОН», что этих бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками «ДНР» и «ЛНР». В этот раз есть большая вероятность, что экс-беркутовцев все же обменяют, добавил он.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен удерживаемыми лицами пятерых экс-беркутовцев.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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