Мнение: Искусство в массы

Всем привет. Как вы наверное слыхали, в среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. Когда состав подходил, народ на платформе уже начал прыгать от радости, выкрикивать лозунги и плясать под всем известную песню военных лет — Смуглянку. Как там сказано у классика — кричали женщины ура, и в воздух чепчики бросали. Сейчас, правда, женщины чепчиков не носят, но выразить, так сказать, есть чем. Вот одна пожилая тетенька кинулась к поезду с поцелуями, сначала сильно накрасив губы, и принялась азартно лобызать его грязные стенки. Она лобызала бока поезда в строгом порядке, чтобы получилось слово ура, регулярно обновляя помадой, которую сжимала в ладошке, губы.

Представляете, сколько ей пришлось готовиться и целовать всякие тренировочные поверхности? Помните, группа Война в свое время тоже выражали, так сказать…хрен на мосту нарисовали? Эта акция так мило называлась х…й в плену у ФСБ. Так они рассказывали, что готовились долго — чтоб красиво получилось, попробуй-ка! Ну а тут тетенька тоже постаралась. Вишь, как народ-то наш…он что хошь изобразит. Таланты, чего там.

Источник: Достало

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