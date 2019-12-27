В РПЦ оценили закон о церквях в Черногории

Закон о церквях не принесет Черногории пользы, а только «дестабилизирует ситуацию в этой стране», сообщил секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Отвечая на вопрос о том, что означает принятие этого закона, протоиерей Игорь Якимчук отметил, что «это говорит о зависимости черногорского руководства от международных центров влияния». «Объективно этот закон никакой пользы Черногорскому государству не приносит – он просто дестабилизирует ситуацию в этой стране. Но, видимо, есть заказ – его отрабатывают», – сказал представитель ОВЦС, передает РИА «Новости».

Он отметил, что принятие закона уже вызвало негативную реакцию в черногорском обществе. «Мы видим сообщения о демонстрациях, пикетах, выражениях протеста. Сербская церковь – церковь большинства черногорского народа. Поэтому этот закон так или иначе будет ущемлять права верующих», – подытожил он.

Якимчук также отметили, что Русская православная церковь намерена поддерживать православных верующих в Черногории. По его словам, ситуация в Черногории напоминает ему произошедшее на Украине. «Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них (раскольников) практически нет поддержки народа. К ним (в храмы) никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет. Эта ситуация очень напоминает то, что произошло на Украине», – сообщил Якимчук.

Говоря о возможной реакции Сербской церкви на принятие закона, Якимчук уточнил, что где бы она ни находилась, «позиция Церкви – держаться канонических устоев, правды Божией». «В какой форме это должно происходить – решает священноначалие той, или иной церкви», – сказал представитель РПЦ.

Парламент Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Против закона выступали граждане на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта.

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