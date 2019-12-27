Какие страшные люди раньше были… Не то что сейчас

Сегодня ехала по Брест-Литовскому, зацепилась взглядом за старую надпись про “свинарчуков” и даже прослезилась от ностальгии. Такие страшные люди раньше были. Ужас-ужас.

Не то, что сейчас.

Вот, например, Богдан: три раза при трёх президентах был уполномоченным от правительства по борьбе с коррупцией. Так боролся, что получил явное психическое расстройство – это видно в каждом его движении. То тик у него, то язык непроизвольно из-за зубов выпадает…

А ещё он работал заместителем министра юстиции, помощником судьи, не оставляя работу адвокатом. Многостаночник наш. И плевать ему было, что такая активная деятельность нарушает закон. Чего только не сделаешь для общего блага?

Годы прошли, а привычки остались. Вот и сейчас наш герой совмещает должность главы офиса преЗедента и почётную должность адвоката Игорь Валерича.

А когда случайно “прорвало Трубу”, мы ещё узнали, как у главы ОП за ГБР душа болит. Дня не проходит, чтобы он туда не позвонил, делами не поинтересовался, помощь не предложил. И всё во имя справедливости.

А ведь казалось бы, человек-то не бедный. Имение в Конче-Заспе. Земля в Киевской области. Живи себе, радуйся. Цветочки выращивай. Кроликов заведи. Но не может он так. Сразу понятно – за державу болеет. Да так, что кушать не может. Какие уж тут кролики?

Народный депутат Слуги народа Роман Иванисов оказался насильником несовершеннолетней.

Срок он отсидел, судимость с него сняли. Всё как у Виктора Фёдрыча. За исключением шапок. ПреЗедент, как узнал, сразу принялся обещать, что лишит редиску Иванисова мандата. Но это не точно. Поэтому Иванисов до сих пор депутат.

Народный депутат Слуги народа Богдан анал-табу Яременко оказывал свою непосредственную поддержку секс-работницам, о чём сообщал им прям со своего рабочего места, не дожидаясь обеденного перерыва.

Тоже обещался уйти с должности главы комитета по международным делам, но потом подумал “тю” и остался.

Народный депутат Анна Скороход, которую таки исключили из Слуг народа, заявила, что неизвестные лица (не будем показывать пальцем) оказывают благотворительную поддержку членам фракции “слуг” в размере 5 тысяч долларов ежемесячно. Наличкой. Для феншуя.

НАБУ сначала возбудилось, а потом логично рассудило – ну разве ж это деньги для народного депутата? Так, небольшой подарок для настроения. И совсем на подкуп не похоже. Смысл по таким мелочам дела заводить?

Народный депутат Слуги народа Александр Дубинский владеет 24-мя квартирами и 17-тью автомобилями. Заметьте, ни одного офшора на 3000 баксов. Всё по-честному.

До избрания депутатом вместо жутко токсичного Кононенко Дубинский был главным хейтером на канале 1+1. И там, видимо, тоже была не зарплата, а благотворительность. Потому как объяснить наличие вот того всего имущества Дубинский не может. И НАЗК молчит. А что говорить? Офшоров нет – значит, честный человек.

Народный депутат Слуги народа Александр Холодов пролоббировал поправку к закону, которая должна была помочь его бизнесу (да-да, бизнес у народного депутата, вы не ослышались), но когда он там что-то нажал, то всё сломалось.

Остановились табачные гиганты, и госбюджет внезапно не досчитался миллионов гривен в виде налогов. Мелочи какие… Зато курить меньше будут, наверное.

Народный депутат Слуги народа Юрий Корявченков так озаботился спокойствием своего родного Кривого Рога, что сам лично пошёл договариваться с руководством полиции города про помощь в… так скажем, присмотре за бизнесом…

Нет, не буду писать – крышевании. Всё таки солидный человек – наш Юзик.

Ну вспомнил в качестве аргумента о своих связях с преЗедентом… Кто ж про них не знает-то? Так что не считово. Это просто забота о порядке на малой родине.

Первого вице-спикера ВР от Слуги народа Руслана Стефанчука поймали на получении компенсации за аренду жилья.

Но потом отпустили. Потому что отношения в семьях разные, и зять вполне может арендовать у своей тёщи квартиру. Даже малёхо ей переплатить. Свои же люди. А бюджет он для того и есть, что бы делать жизнь тёщ депутатов приятнее и сытнее. А то раскричались тут прям – мошенничество, кококо.

11 народных депутатов от Слуги народа были публично обвиняемыми в получении взятки за лоббистскую поправку в пользу Антона Яценко. САП возбудила уголовное производство.

Что сделали самые честные депутаты в истории Украины? Правильно. Устроили шоу с прохождением полиграфа прям на камеры. Ну а шо? Артисты они или нет?

Народный депутат от Слуги народа Андрей Герус провёл поправку, которая сделала возможным импорт электроэнергии из россии при посредничестве компании, связанной с Коломойским.

Решение это привело к ограничению генерации энергии на украинских ТЕС и нанесло удар по экономике.

После отгребания Герусом 3,14дюлей от Ляшко ДБР начало уголовное производство, но против Ляшко. а не Геруса. Ведь тушка Геруса намного дороже экономики Украины.

САП начала уголовное производство против народного депутата от Слуги народа Вячеслава Медяника, которого словили за перепиской о том, “как порешать вопросы” с прокурорами ГПУ. Ничего особенного. Боже мой.

Народный депутат Слуги народа Богдан Торохтий пробовал давить на мэра Киева Виталия Кличко. Требовал дать жильё для восьми своих помощников. Это, конечно же, не использование своего служебного положения, а исключительно забота о своих сотрудниках. Не жить же им в коробке от холодильника…

Это далеко не все звёзды. Но и так получилась отличная подборочка лучших людей страны. Любо-дорого посмотреть.

Не то что раньше – барыга на бандите Райниным погоняют. Офшоры, Липецкая фабрика, торговля на крови, Роттердам +…

А теперь заживём!

Но это не точно.

Елена Подгорная

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