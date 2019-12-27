Гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял популярные мифы о чае в пакетиках. Он считает, что многие страхи насчет вреда этого напитка сильно преувеличены, а некоторые его свойства помогут укрепить здоровье.

Алексей Парамонов ответил на некоторые вопросы журналистов. Он рассказал, что в последнее время исследователи постоянно занимаются исследованием свойств чая и на данный момент можно с уверенностью говорить о пользе этого напитка. Медик считает, что нет особой разницы между зеленым и черным сортом, ведь целебные свойства их примерно равны.

Мнение о том, что горячий чай негативно влияет на слизистую пищевода и даже может стать причиной возникновения опухоли, специалист поддерживает, а вот вред употребления этого напитка натощак отрицает. Специалист предупредил, что следует придерживаться нормы и не выпивать его слишком много. Чай лучше всего употреблять свежим. Дело в том, что в постоявшем напитке могут развестись вредные бактерии, которые могут спровоцировать инфицирование, но пакетированный вариант не является опасным, поскольку внутри полимерной упаковки содержится измельченный вариант листьев этого растения.

Специалист также затронул вопрос влияния чая на пищеварение. Он считает, что однозначного ответа тут дать нельзя, поскольку кофеин, содержащийся в этом напитке, может как стимулировать процессы, так и замедлять.

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