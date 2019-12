Энистон показала фото с 86-летним отцом

Американская актриса Дженнифер Энистон показала в Instagram фото с 86-летним отцом, актером Джоном Энистоном.

«Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», – написала она 26 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Christmas with one of my creators. Then and now #TBT Love you, papa *

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 26 Дек 2019 в 2:37 PST

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала «Друзья». С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Настоящее имя Джона Энистона – Яннис Анастассакис. Он грек по происхождению. Мать Дженнифер Энистон, актриса Нэнси Доу, умерла в 2016 году. Она имела шотландские и итальянские корни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На заседании Совбеза РФ вице-премьер Алексей Гордеев представил новую доктрину продовольственной безопасности страны, документ утвердили. Новая доктрина включает показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, сообщили в пресс-службе Гордеева, передает РИА «Новости». Документ также предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. В августе Минсельхоз сообщил, что РФ достигла и […]