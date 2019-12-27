Энистон показала фото с 86-летним отцом

27.12.2019, 14:30, Новости дня

Американская актриса Дженнифер Энистон показала в Instagram  фото с 86-летним отцом, актером Джоном Энистоном.

«Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», – написала она 26 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Christmas with one of my creators. Then and now #TBT Love you, papa *

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 26 Дек 2019 в 2:37 PST

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала «Друзья». С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Настоящее имя Джона Энистона – Яннис Анастассакис. Он грек по происхождению. Мать Дженнифер Энистон, актриса Нэнси Доу, умерла в 2016 году. Она имела шотландские и итальянские корни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На заседании Совбеза РФ вице-премьер Алексей Гордеев представил новую доктрину продовольственной безопасности страны, документ утвердили. Новая доктрина включает показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, сообщили в пресс-службе Гордеева, передает РИА «Новости». Документ также предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. В августе Минсельхоз сообщил, что РФ достигла и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика