Энистон показала фото с 86-летним отцом

Американская актриса Дженнифер Энистон показала в Instagram фото с 86-летним отцом, актером Джоном Энистоном.
«Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», – написала она 26 декабря.
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Christmas with one of my creators. Then and now #TBT Love you, papa *
Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.
Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала «Друзья». С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.
Настоящее имя Джона Энистона – Яннис Анастассакис. Он грек по происхождению. Мать Дженнифер Энистон, актриса Нэнси Доу, умерла в 2016 году. Она имела шотландские и итальянские корни.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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