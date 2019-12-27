Отказавшихся искать похищенного подростка полицейских задержали

Полицейские в Великом Новгороде, подозреваемые в халатности, из-за которой умер похищенный подросток, задержаны, сообщил Следственный комитет.

«В настоящее время следователем принято решение о задержании подозреваемых», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 30 декабря 2018 года в полицию обратилась местная жительница, она рассказала, что ее сына 2002 года похитили и удерживают в неизвестном месте и требуют денег.

Полицейские убедили маму подростка, что оснований для заявления нет. Через день тело пропавшего нашли в одной из квартир в Великом Новгороде.

На теле подростка обнаружили следы от ударов битой и гантелей. Установлено, что его удерживали двое местных жителей, которые требовали выкуп.

Против двух полицейских возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть». Вскоре для подозреваемых изберут меру пресечения.

В 2018 году петербургские следователи возбудили уголовное дело после смерти задержанного в полицейском участке.

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