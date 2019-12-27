Сегодня советская гимнастка Лариса Латынина отмечает 85-летие. Она в детстве мечтала стать балериной, но вместо этого добилась успехов в спортивной карьере.

Мать будущей гимнастки Пелагея Анисимова выросла в селе, но сделала все для того, чтобы дочь не испытывала нужды. Отец Латыниной ушел из семьи, когда ей был годик, а дальше погиб в битве за Сталинград. Юная спортсменка сначала занималась балетом, но после закрытия секции в Херсоне увлеклась гимнастикой. Первую золотую медаль знаменитость получила в Риме, а затем были еще 18 наград.

Личная жизнь спортсменки была сложной, так как она вышла замуж за Ивана Латынина по требованию матери. Брак был удачным, вот только после завершения карьеры она узнала о наличии соперницы. Второй союз был ужасным, так как гимнастка пережила обиды, предательство и унижения, но последний союз с Юрием Фельдманом стал судьбоносным.

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