«Прощай, моя упругая троечка»: Кравец решилась удалить грудь после трагедии с Кудрявцевой

«Я никогда не скрывала, что немного исправила то, что недодала мне природа – увеличила грудь с первого до четвертого размера, – призналась Алена. – Делала это в дорогой швейцарской клинике, отдала 20 тыс евро. Но тогда, конечно, и представить не могла того ужаса, в который превратится моя жизнь»

«В этом году компания-производитель грудных имплантов заявила, что они потенциально опасны и могут вызывать рак, – плачет Кравец. – Представляете мое состояние? Бессонные ночи, слезы, страшные мысли. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твердо решила избавиться от своей уверенно упругой «троечки» – этой «мины замедленного действия» в своем теле, которая доставлял мне много проблем. Так же поступила и Лера Кудрявцева, у которой лопнул и стал протекать имплант. Она призналась, что своим горьким примером хочет уберечь хотя бы нескольких девушек от коррекции груди».

«Тоже самое делаю и я – призываю девушек не повторять моих ошибок. Да, я знаю, что каждая из нас хочет выглядеть сексуально, желанно. Но не путем же здоровья, а то и жизни! Да и мужчины не бегут к хирургам в желании нам нравиться, кажется…», – поправила пока ее пышный бюст Алена.

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena) 8 Дек 2019 в 11:25 PST

Операция по удалению имплантов

научно называется «аугментационная маммопластика», – сообщил пластический хурург Алены Кравец. – Это довольно болезненная манипуляция. При этом не стоит надеяться, что после устранению имплантатов грудь будет выглядеть в первозданном виде. Помимо оставшихся рубцов и шрамов, пациент сталкивается с такими проблемами как провисание мягких тканей разной степени, неоднородное растяжение, асимметричность двух желез. Скорее всего, Алена потребуется обязательная послеоперационная мастопексия – процедура подтяжки тканей».

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