Украинский лидер отказался от Донбасса в «вежливой
форме», считает политолог Владимир Грановский. Это произошло на саммите
нормандского формата в Париже 9 декабря, когда Владимир Зеленский впервые
встретился и поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, отметил
эксперт.
Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году,
но в состав Украины эти территории не вернутся, уверен политолог. Мира
Грановский тоже не ждет: в противном случае примеру Донецка и Луганска могут
последовать другие регионы.
«Поэтому «лучше» поддерживать конфликт – сколько можно,
столько и держаться. Зеленский на это повлиять не может», – сказал политолог в
эфире телеканала «Россия-1».
Владимир Зеленский стал для многих разочарованием года.
Надежд было много, но все они разбились о суровую политическую реальность.
Рейтинг президента Украины рухнул почти на 30%. Президент больше старается
угодить националистам, чем окончить идущую шестой год войну.
Отвод вооружений на нескольких участках линии фронта общей
картины не изменил: в Донбассе продолжается стрельба, гибнут люди, разрушается
инфраструктура. В этих условиях у Донецкой и Луганской республик нет иного
выхода, кроме интеграции с Россией.
В сентябре Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. В настоящее время российское гражданство получили 125 тысяч человек.
По мнению украинского журналиста Александра Охрименко,
Москва и Киев договорились о заморозке конфликта в Донбассе. В скором времени
блокада народных республик со стороны Украины будет снята, но особого статуса
Зеленский им не даст, считает корреспондент.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На заседании Совбеза РФ вице-премьер Алексей Гордеев представил новую доктрину продовольственной безопасности страны, документ утвердили. Новая доктрина включает показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, сообщили в пресс-службе Гордеева, передает РИА «Новости». Документ также предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. В августе Минсельхоз сообщил, что РФ достигла и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обнаружены два новых вида муравьев / 15 декабря
- Космонавт назвал главную угрозу для человечества / 17 декабря
- МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявлений Токаева о Крыме / 5 декабря
- Московская биржа открылась ростом / 25 ноября
- Вынесен приговор готовившему теракт на поезде «Сапсан» / 20 декабря
- Фейк НТВ: обнаружены доказательства, что все допинговые обвинения против России — фальшивка Родченкова / 29 ноября
- США решили укрепить военный потенциал Прибалтики / 24 декабря
- «Убери зеленую х..йню». В полиции считают, что подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко в день задержания просил спрятать мину / 19 декабря