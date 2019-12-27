Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным

27.12.2019, 14:26, Разное

Украинский лидер отказался от Донбасса в «вежливой
форме», считает политолог Владимир Грановский. Это произошло на саммите
нормандского формата в Париже 9 декабря, когда Владимир Зеленский впервые
встретился и поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, отметил
эксперт.

Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году,
но в состав Украины эти территории не вернутся, уверен политолог. Мира
Грановский тоже не ждет: в противном случае примеру Донецка и Луганска могут
последовать другие регионы.

«Поэтому «лучше» поддерживать конфликт – сколько можно,
столько и держаться. Зеленский на это повлиять не может», – сказал политолог в
эфире телеканала «Россия-1».

Владимир Зеленский стал для многих разочарованием года.
Надежд было много, но все они разбились о суровую политическую реальность.
Рейтинг президента Украины рухнул почти на 30%. Президент больше старается
угодить националистам, чем окончить идущую шестой год войну.

Отвод вооружений на нескольких участках линии фронта общей
картины не изменил: в Донбассе продолжается стрельба, гибнут люди, разрушается
инфраструктура. В этих условиях у Донецкой и Луганской республик нет иного
выхода, кроме интеграции с Россией.

В сентябре Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. В настоящее время российское гражданство получили 125 тысяч человек.

По мнению украинского журналиста Александра Охрименко,
Москва и Киев договорились о заморозке конфликта в Донбассе. В скором времени
блокада народных республик со стороны Украины будет снята, но особого статуса
Зеленский им не даст, считает корреспондент.



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