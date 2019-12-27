Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным

Украинский лидер отказался от Донбасса в «вежливой

форме», считает политолог Владимир Грановский. Это произошло на саммите

нормандского формата в Париже 9 декабря, когда Владимир Зеленский впервые

встретился и поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, отметил

эксперт.

Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году,

но в состав Украины эти территории не вернутся, уверен политолог. Мира

Грановский тоже не ждет: в противном случае примеру Донецка и Луганска могут

последовать другие регионы.

«Поэтому «лучше» поддерживать конфликт – сколько можно,

столько и держаться. Зеленский на это повлиять не может», – сказал политолог в

эфире телеканала «Россия-1».

Владимир Зеленский стал для многих разочарованием года.

Надежд было много, но все они разбились о суровую политическую реальность.

Рейтинг президента Украины рухнул почти на 30%. Президент больше старается

угодить националистам, чем окончить идущую шестой год войну.

Отвод вооружений на нескольких участках линии фронта общей

картины не изменил: в Донбассе продолжается стрельба, гибнут люди, разрушается

инфраструктура. В этих условиях у Донецкой и Луганской республик нет иного

выхода, кроме интеграции с Россией.

В сентябре Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. В настоящее время российское гражданство получили 125 тысяч человек.

По мнению украинского журналиста Александра Охрименко,

Москва и Киев договорились о заморозке конфликта в Донбассе. В скором времени

блокада народных республик со стороны Украины будет снята, но особого статуса

Зеленский им не даст, считает корреспондент.

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