В Совфеде назвали бесперспективными планы Киева на выплату Россией штрафов за полеты в Крым

Российские авиакомпании не станут платить Украине штрафы за полеты в Крым, ожидания Киева бесперспективны, сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

«Никакие штрафы наши авиакомпании за полеты в другие российские регионы Украине платить не будут. Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет. А вот то, что заплатила казахстанская авиакомпания – это прецедент очень нехороший и крайне странный», – сказал РИА «Новости» Цеков.

Он добавил, что если Киев продолжит оказывать давление на российские авиакомпании, то РФ будет вынуждена пойти на ответные меры.

Заместитель спикера Госсовета Крыма Владимир Бобков также назвал абсурдными штрафные санкции со стороны Украины к российским авиакомпаниям за полеты в Крым.

«Мы помним, как выглядела авиационная инфраструктура, когда Крым был в составе Украины, как сам перелет на самолете был элементом роскоши для большинства крымчан. Поэтому, мне кажется, на Украине говорит зависть – они смотрят, какие инфраструктурные прорывы происходят здесь, зависть толкает на абсурдные действия. Абсурдные, потому что такими шагами мы, к сожалению, отдаляемся от необходимости выстраивать диалог», – сказал Бобков.

По мнению вице-спикера, угроза штрафами со стороны Украины точно не прервет авиасообщение с полуостровом. «Прогнозы по этим штрафам делать сложно, потому что международные структуры убедили нас в том, чтобы мы не искали в их решениях логики… Перелеты в Крым это не прервет, это абсолютно абсурдно. Правительство РФ системно относится к этому, в том числе к расширению и модернизации авиационной инфраструктуры страны и развитию внутренних перелетов», – добавил Бобков.

Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 млн долларов. При этом Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая уплатила почти 6 тыс. долларов.

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