Последний день года стал выходным в армии России

Министр обороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России.

Рабочий день переносится на субботу, 28 декабря, сказал на селекторном совещании министр, передает «Интерфакс».

Шойгу в ходе совещания сообщил, что боевые возможности ВС РФ выросли на 14%, передает ТАСС.

«В текущем году осуществляли плановое перевооружение войск. Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники – до 95%», – добавил глава оборонного ведомства.

Министр добавил, что начало боевого дежурства с комплексом «Авангард» является знаменательным событием для России.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», – сказал Шойгу. Он также поздравил всех присутствующих с этим событием.

Ранее в пятницу министр доложил президенту Владимиру Путину о постановке «Авангарда» на боевое дежурство.

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