Медики рассказали о магнитных бурях в последних числах декабря

Медики предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются в последних числах декабря. Они утверждают, что возмущение геомагнитного поля будет довольно сильным, что скажется на самочувствии даже тех, кто не подвержен таким колебаниям.

28 декабря ожидается магнитная буря слабой силы, но уже 29-30 числа людей ожидает серьезный удар. Медики предупреждают, что многие могут ощутить головную боль неясной этиологии, общее ухудшение самочувствия и повышение уровня раздражительности.

Слабые геомагнитные колебания проходят по большей части незаметно для основной массы населения Земли. Особую группу составляют метеочувствительные люди, которые негативно реагируют на изменения космической погоды. В последних числах декабря последствия магнитных изменений могут ощущать и совершенно здоровые особы. Особенную опасность эти явления представляют для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В такие дни наблюдается обострение хронических процессов, повышается артериальное давление, отмечается повышенный уровень беспокойства. Плохо себя чувствуют те, кто имеет разного рода психические недуги.

Специалисты рекомендуют в этот период снизить физическую нагрузку, постараться избегать стрессовых ситуаций, больше времени уделить отдыху, постараться правильно питаться. Они советуют поддерживать необходимый питьевой режим и обязательно выбраться на прогулку на свежий воздух.

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Последнее: Медики предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются в последних числах декабря. Они утверждают, что возмущение геомагнитного поля будет довольно сильным, что скажется на самочувствии даже тех, кто не подвержен таким колебаниям. 28 декабря ожидается магнитная буря слабой силы, но уже 29-30 числа людей ожидает серьезный удар. Медики предупреждают, что многие могут ощутить головную боль неясной […]