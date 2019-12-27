Компания «КамАЗ» скорректировала стратегический план развития до 2025 года

Компания «КамАЗ утвердила на заседании в Москве стратегический план развития до 2025 года. Учтена необходимость корректировки производства, включая изменение финансово-экономических показателей.

Руководство предприятия подтвердило специальную программу, в результате выполнения которой выручка к названному сроку составит 340 млрд рублей. При этом увеличение по EBITDA запланировано до 10%, реализация продукции составит 52 тысяч автомобилей. Отдельно предполагается рост экспорта, так как его доля возрастёт до 10%. Во внимание принимают и усложнение конъюнктуры на внешних рынках, а также совершенствование отраслевого регулирования, что вызвало необходимость корректировки плана. Важно использовать меняющиеся тенденции, макроэкономическое развитие и усилить динамику инноваций. Предстоит расширить модельный ряд выпускаемой продукции.

Вместе с тем запланировано провести модернизацию технологических возможностей и создать новые бизнес-модели. Данные мероприятия позволят обеспечить лидерство компании «КамАЗ» в отечественной автомобильной отрасли и конкуренцию на мировом рынке.

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