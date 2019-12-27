Нино Нинидзе рассмешила реакция сына Александра на Деда Мороза: «А кто в него переоделся?»

Известная отечественная киноактриса Нино Нинидзе в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала видео, снятое в Кремле. 4-летний сын артистки и Кирилла Плетнёва Александр не поверил в «настоящего» Деда Мороза, поинтересовавшись, кто в него переоделся, чем рассмешил мать.

Нино Нинидзе с маленьким Александром посетила прошедшее в Кремле новогоднее представление «Письмо Деду Морозу». Спускаясь вниз по лестнице после концерта мальчик увидел главного сказочного персонажа и засомневался, что он настоящий. Александр не поверил, что это не переодетый артист, а Нинидзе в ответ назвала сына «маленькой любопытной обезьянкой». Сомнения мальчики вызвали смех у матери, а он в ответ на её заверения, что Дед Мороз «реальный», продемонстрировал удивлённое лицо.



Кстати, вместе со своими детьми в Кремле побывали и другие отечественные знаменитости. Так, Филипп Киркоров пришел на «главную ёлку страны» с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, Гоша Куценко – с 5-летней Евгенией, а Елена Борщёва – с дочерьми Умой и Мартой.

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