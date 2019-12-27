Смешнее, чем у Райана Рейнольдса: Блейк Лайвли захотела испечь праздничное печенье, но что-то пошло не так

Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс — настоящие мастера троллинга. Посмеяться они в одинаковой мере любят как друг над другом, так и над самими собой. Пару лет назад в Рождество Блейк Лайвли показала в сети кулинарные таланты своего мужа, который решил испечь имбирное печенье. «Да ты красавчик», — написала она, выложив фото разломанных разноцветных кусков теста, едва напоминающих снеговиков. А вчера Блейк признала тот факт, что и она — далеко не мастер в вопросах выпечки.

Единственная причина, почему я родила детей.. И они думают, что я делаю это для них,

— иронично написала Блейк, показав свои печенья.

Такое печенье Блейк решила испечь, увидев картинку в Instagram То, что у Блейк получилось до выпекания Готовый результат

К своеобразному чувству юмора Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса их поклонники уже привыкли. Так, недавно Райан заявил, что их брака не существует и на самом деле он женат на другой женщине, которая родила ему четверых детей. С Блейк же они встречаются, только чтобы сделать совместные фото. До этого Райан поздравил жену с днем рождения серией ее неудачных фото, а она отомстила ему и выложила смешной кадр с его участием.

Своим главным секретом счастливого брака пара называет крепкую дружбу.

Я могу обратиться к Райану за советом, как к подружке, или поплакать у него на плече,

— рассказывала Блейк британскому Glamour.

Блейк ЛайвлиРайан и Блейк познакомились весной 2010 года на съемках фильма «Зеленый фонарь», где Райан играл супергероя, а Блейк — его возлюбленную. Однако в то время Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. В декабре 2010-го актер объявил о разводе. В сентябре 2012 года Райан и Блейк тайно обменялись клятвами верности в особняке Буни Холл Плантейшн в Южной Каролине. На публике они решили появиться вместе только спустя год после свадьбы — на мероприятии Sound of Change Live-2013 в Лондоне. Их первенец, дочь Джеймс, появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес родилась 28 сентября 2016 года. А в августе 2019-го у пары появилась третья дочь, имя которой они еще не обнародовали, заявив в свойственной себе манере, что пока находятся в поисках «какого-нибудь необычного варианта».

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