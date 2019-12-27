Путешествуйте выгодно

Покоряя горнолыжные склоны Альп, совершая круизы по Гонконгу, наблюдая модные показы в Нью-Йорке или проводя каникулы с детьми в Генуе, мы все чаще планируем время так, чтобы было возможно и работать, и отдыхать без привязки к конкретному городу или стране. А значит становимся все более требовательными к сервису. Обслуживание в отеле, аэропорту, сервис такси – все, что становится частью повседневной жизни, должно быть максимально подстроено под ритм путешественника.

В декабре Mastercard запустила новую программу для держателей премиальных карт — «Кэшбэк без границ».

В рамках программы (она, кстати, будет постоянной и не завершится по окончании новогодних праздников) можно получить кэшбэк за покупки за рубежом, оплаченные премиальной картой Platinum Mastercard®, World Mastercard Black Edition®, World Elite Mastercard®, принадлежащей любому российскому банку. Очень удобно — в программе участвуют магазины одежды, рестораны, транспортные сервисы. Вы можете получить кэшбек, делая покупки, заказывая такси с помощью или арендуя машину. Партнеров уже более 100 в 11 странах мира (среди них Франция, Великобритания, Италия, США, Тайланд и другие направления) и список постоянно расширяется.

Как это работает? Например, вы попадаете в эпицентр Рождественских распродаж в Нью-Йорке и идете в Bloomingdale’s. Покупаете сумку от Tory Burch — и получаете на карту 10-процентный кэшбэк за каждые 250 потраченных долларов.

Кстати, кэшбэк начисляется на карту автоматически. Вы просто живете в свое удовольствие, а деньги перечисляются на карту в период от двух до тридцати дней с момента оплаты.

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