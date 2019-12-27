Российские физики обнаружили новую частицу

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН обнаружили частицу нового типа – псевдовекторную частицу f1, сообщили в вузе.
Как рассказали ученые, они надеются, что открытие поможет в поисках так называемой новой физики, выходящей за рамки Стандартной модели, и изучении устройства мироздания.
«Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН впервые наблюдали в эксперименте процесс прямого рождения псевдовекторной частицы f1(1285) на электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000», – передает ТАСС сообщение вуза.
Частица родилась в результате столкновения электрона и позитрона с последующим исчезновением. Затем она распалась на другие элементарные частицы с разными характеристиками. Ранее во время подобных экспериментов в электронно- позитронном коллайдере рождались только векторные частицы. Причиной появления псевдовекторной частицы стала высокая светимость установки и точные теоретические расчеты.
По мнению члена-корреспондента РАН, замдиректора ИЯФ СО РАН Юрия Тихонова, открытие каждой новой частицы помогает в продвижении понимания устройства мира.
«Мы хотим понять из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное. История показала, что работа в этом направлении ведет к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях. Эксперимент проведен на ВЭПП-2000, который является лучшей машиной в этой области энергии. Это важная для всей физики частица», – сказал Тихонов.
Напомним, ранее в РФ создали новую ловушку частиц для Большого адронного коллайдера.
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Последнее: Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН обнаружили частицу нового типа – псевдовекторную частицу f1, сообщили в вузе. Как рассказали ученые, они надеются, что открытие поможет в поисках так называемой новой физики, выходящей за рамки Стандартной модели, и изучении устройства мироздания. «Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН впервые наблюдали в эксперименте процесс прямого рождения […]
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