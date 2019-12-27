Дипломат из Великобритании признался в симпатии к России

Скандал по делу Скрипалей сотрясал Сеть на протяжении этого года. Дипломат из Туманного альбиона даже резко высказывался о том, что в отравлении семьи прослеживается след российских спецслужб, однако доказательства этому так и не были предоставлены. Теперь же он покидает нашу страну и напоследок решил признаться в симпатии.

Бристоу отметил, что больше всего будет скучать по тем людям, которые его окружали в столице. Он добавил, что здесь у него остаются друзья и коллеги. Свои впечатления посол высказал в трех словах.

«Сколько у меня слов? Всего три? Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая», – передает слова Лори ТВ Центр. Источник отмечает, что видео появилось и на официальной странице британского посольства в социальной сети «Фейсбук».

Бристоу также подчеркнул, что ему довелось быть свидетелем гуляющего за рубежом мифа о том, что в России по улицам могут бегать медведи. Правда, дипломат дополнил, что это было во время его туристической поездки на Камчатку.Путешествие на остров посол назвал самым запоминающимся. Он добавил, что особенно его впечатлили вулканы.

Дипломат также оставил рекомендации гостям из-за рубежа, которые приедут в Москву всего на один день. Бристоу очень советует им прогуляться по Бульварному кольцу. Напомним, что Лори уезжает в Лондон уже в январе.

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Последнее: Скандал по делу Скрипалей сотрясал Сеть на протяжении этого года. Дипломат из Туманного альбиона даже резко высказывался о том, что в отравлении семьи прослеживается след российских спецслужб, однако доказательства этому так и не были предоставлены. Теперь же он покидает нашу страну и напоследок решил признаться в симпатии. Бристоу отметил, что больше всего будет скучать по […]